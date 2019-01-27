الأسطورة “ماجد” منتخب #الإمارات منافس قوي على اللقب القاري

الخليج - د ب أ

أشاد أسطورة كرة القدم السعودي ماجد عبدالله بما قدمه المنتخب الإماراتي (الأبيض) في مباراته التاريخية أمام أستراليا والتأهل للدور قبل النهائي ببطولة كأس آسيا 2019 بالإمارات.

ووصف ماجد عبد الله المباراة بأنها كانت ملحمة كبيرة على إستاد هزاع بن زايد، جمعت اللاعبين والجماهير والمسؤولين في ليلة أكدت فيها الكرة الإماراتية قدرتها على أن تكون منافساً قوياً للفوز باللقب القاري الكبير.

وقال ماجد عبدالله، المتوج بكأس أمم آسيا في 1984 و1988 والهداف التاريخي للمنتخب السعودي: “أداء الأبيض أمام أستراليا أفضل بكثير من المباريات السابقة، وهو تطور مهم للغاية في مرحلة وتوقيت مهمين في نفس الوقت، وأرى أن المنتخب الإماراتي نفذ المطلوب منه أمام فريق به خبرات كثيرة وكبيرة، ولا ننكر أن المنتخب الأسترالي (الكانغارو) كان خطيراً للغاية، خاصة في الكرات العرضية على مدار شوطي المباراة، واستطاع نجوم الأبيض الحد كثيراً من هذه الخطورة”.

وأضاف اللاعب السعودي السابق: “تأهل الإمارات يدفعنا إلى الفخر باللاعبين وتهنئتهم في نفس الوقت على الأداء العالي، وقدرتهم على الإطاحة بحامل اللقب، ويبقى الأهم هو تحقيق الفوز في المباراة المقبلة لأنه يجب أن يفكر لاعبو الأبيض جيداً في أن الفوز يقربهم أكثر نحو تحقيق حُلم مهم للكرة الإماراتية على كل المستويات، بعد أن أصبحت أمام اختبار مهم للغاية لتجد نفسها على منصة التتويج القارية بعد محاولات سابقة مختلفة”.

وأشار ماجد عبدالله: “أعتقد أن هذا الجيل من اللاعبين وفي ظل وجود طموحات رائعة لديهم والدعم الجماهيري الكبير، لا بد أن يستغلوا مثل هذه الفرص التي لا تعوض في مجال كرة القدم، خاصة أن هذا الجيل يستحق”.