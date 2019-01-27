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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأحد، عن استدعاء عدد من بطاريات أجهزة اللابتوب، من بينها أجهزة تابعة “HP”، بسبب احتمالية نشوب حريق.
وأوضحت أنه تم استدعاء بطاريات الخاصة بأجهزة لابتوب من نوع إتش بي 11 وإنفوي، وبافليون، وزي بوك، وبروبوك، والتي تمت صناعتها بين عام 2015 – 2018.
وأبانت الوزارة أن سبب الاستدعاء جاء لاحتمالية ارتفاع درجة حرارة البطارية، ما يشكل خطر نشوب حريق وإصابة المستهلكين بحروق، مطالبة المستهلكين بالتواصل مع الشركة المنتجة لتغيير البطارية.
كانت هذه تفاصيل خبر استدعاء 5 أنواع من بطاريات أجهزة اللابتوب لاحتمالية نشوب حريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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