شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الاثنين.. أمطار رعدية وغبار على 9 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس، هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، غداً الاثنين، على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والمدينة المنورة.
وأضافت الأرصاد أن التوقعات تشير أيضاً إلى هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على، القصيم، ومكة المكرمة، وشمال الرياض، وشمال الشرقية.
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