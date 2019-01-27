شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني»: الأمطار تبلغ ذروتها على 3 مناطق خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، وعضو لجنة تسمية الحالات، أن تبلغ الحالة الممطرة ذروتها هذه الليلة، ليلة الاثنين نواحي مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف، ثم من غدٍ الاثنين تتوسع نواحي المدينة ومكة وحائل وغرب القصيم فرصة سيول وحبات برد.
وأضاف الحصيني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “مهم التنبيه من الرياح المغبرة على معظم المناطق غداً الاثنين إلا أن يصرفها الله”.
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