شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مقيم عربي حاول تهريب 5 خادمات إلى الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكن رجال أمن الطرق بالمركز الأمني في الأفلاج من ضبط مقيم من جنسية عربية حاول تهريب 5 خادمات من مخالفات الإقامة لمدينة الرياض. واشتبه رجال الأمن في مركز الضبط الأمني بالأفلاج “نقطة تفتيش” في مركبة قادمة باتجاه الشمال يقودها مقيم من جنسية عربية، وبرفقته خمس سيدات حاولن تضليل رجال الأمن بأنهن عائلته، وبالتحقيق مع المتهم تبيَّن أن السيدات التي برفقته خادمات من جنسية إثيوبية حاول تهريبهن لمدينة الرياض. تم تحرير محضر بالواقعة وتسليمه للجهات ذات الاختصاص.

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