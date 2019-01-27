لأول مرة.. السعودية تفتتح أول «مركز سعادة» بمنطقة حائل

دشن لأول مرة بالمملكة العربية السعودية، مركزا للسعادة، والذي يقدم ما يهدف لراحة المواطنين.

وافتتح أمير منطقة حائل بالسعودية، عبد العزيز بن سعد، مركزا للسعادة، يقدم 6 مبادرات تستهدف راحة وخدمة المواطنين، حسب صحيفة الوطن السعودية.

وتشمل وحدات المركز الأول بالسعودية، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، وحدة المجتمع وبرنامج خدماتي، ووحدة الإبداع والتميز البلدي ووحدة خدمات العملاء، ووحدة رضا المستفيد، ووحدة جودة خدمة العميل.

وأكد أمير حائل على أهمية مركز السعادة لتقديم خدمات نوعية للمستفيدين، مشيرا إلى التطور النوعي في برامج الأمانة ومبادراتها، والتي يلمسها الجميع باستمرار.

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