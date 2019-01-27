شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى يلتقى الممثلة الأممية المعنية بالأطفال والنزاع المسلح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية السعودى الدكتور إبراهيم العساف، في الرياض اليوم الأحد، مع الممثلة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فرجينيا جامبا التطورات في المنطقة. وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن اللقاء تناول كذلك الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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