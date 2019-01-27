شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الرئيس السودانى يؤكد جدية الدولة فى إجراء الانتخابات 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نائب الرئيس السوداني عثمان محمد يوسف كبر، جدية الدولة في إجراء الانتخابات عام 2020، مشددًا على عزم وإصرار الحكومة على الخروج من الأزمة الاقتصادية وتحسين معيشة المواطنين.

جاء ذلك في كلمته اليوم الأحد، خلال افتتاح أعمال المجلس التشريعي للولاية الشمالية في دورته الـ19.

ودعا كبر إلى الالتزام بمخرجات الحوار الوطني والاهتمام بتنفيذ الموازنة العامة والخطط الخاصة بالبرامج، من أجل التسريع بخطوات الإصلاح الاقتصادي والالتفات للمصلحة العليا للوطن ودعم برامج حكومة الوفاق الوطني، والاهتمام بالبرامج التكافلية ومعالجة متأخرات وحقوق العاملين بالدولة.

وأكد كبر، ضرورة تعزيز التوافق السياسي، مشيرا إلى التطور الذي طرأ على علاقات السودان الخارجية؛ خاصة بعد أن أظهر تعاونًا دوليا في الحد من ظاهرة الإتجار بالبشر ومكافحة المخدرات والهجرة غير الشرعية.