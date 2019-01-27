شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الرئيس السودانى يؤكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب الأول للرئيس السوداني الفريق أول ركن بكري حسن صالح حرص بلاده على تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية مع جمهورية الهند، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

والتقى النائب الأول للرئيس السوداني اليوم الأحد بالقصر الجمهوري بالخرطوم مع سفير الهند لدى السودان رافندرا براسات جاسوال .

وقال السفير الهندي، في تصريح صحفي، إن اللقاء تناول سبل ترقية العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة تبادل البرامج في مجال بناء القدرات الطبية والصحية.

وتوقع السفير التطبيق الكامل لهذا البرنامج خلال العام الجاري، مؤكدا أن البلدين سوف يجنيان ثماره بما يعود بالنفع على الشعبين الهندي والسوداني.