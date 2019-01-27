متحدث قوات صنعاء: التحالف ارتكب 184 خرقا في الحديدة خلال 48 ساعة

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وأضاف، في بيان صحفي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الأحد 27 يناير / كانون الثاني الجاري: "الهدف من ذلك هو ارتكاب مزيد من الجرائم بحق المواطنين في محاولات يائسة للتنصل من التزاماتهم بشأن اتفاق السويد".

وتابع سريع: "مرتزقة العدوان ارتكبوا خلال 48 ساعة الماضية 184 خرقا لوقف إطلاق النار في الحديدة تنوعت بين إطلاق 119 قذيفة و4 صواريخ كاتيوشا و44 حادثة إطلاق النار وتمشيط مكثف من مختلف الأسلحة المتوسطة والخفيفة باتجاه الأحياء السكنية ومزارع ومنازل المواطنين ومواقع قواتنا وقيامهم بتحركات في الوقت، الذي واصل فيه الطيران التجسسي تحليقه فوق مدينة الحديدة وعدد من المديريات".

وأضاف العميد سريع: "خروقات العدوان ومرتزقته كفيلة بإلزام رئيس الفريق الأممي بإعلانهم طرفا يعرف الاتفاق، وتحميلهم المسئولية الكاملة عن عدم التزامهم بقرار وقف إطلاق النار في الحديدة".

وأشار المتحدث باسم قوات صنعاء: "في الوقت الذي كثف فيه العدوان ومرتزقته خروقاتهم في الحديدة شن طيران العدوان 36 غارة منها 6 غارات على العمشية بعمران و5 غارات على حرض بحجة وغارة على نهم بمحافظة صنعاء وغارتان على الجوف و22 غارة على محافظة صعدة".

وأوضح يحي سريع أن غارات طيران العدوان تزامنت مع تنفيذ مرتزقة العدوان لـ4 زحوفات على مواقع قواتنا في البقع وتبة أبو شهيد بالربوعة ونجد الفارس ومربع شجع غرب نجران إلى جانب تنفيذ المنافقين لـ3 محاولات تسلل باتجاه مواقعنا في خزانات العلم وقرية الرفصة بالصلو في تعز وتبة القناصين بالساقية والتبة السوداء بحام في الجوف.

وأوضح العميد سريع "أنهم نفذوا عمليات هجومية ناجحة استهدفت مواقع مرتزقة العدوان منها عملية هجومية على مربع الطلعة قبالة نجران تم خلالها استعادة عدة مواقع وعملية هجومية أخرى على جبل الحصنين بحرض"، مضيفا: "تم تنفيذ عملية هجومية ثالثة في باقم تم خلالها إحكام السيطرة على تبة بركان 9 ومواقع أخرى مجاورة وعملية هجومية رابعة في رشاحة بالبقع تم خلالها تطهير موقعين كان العدو، قد تقدم فيهما كما شن سلاح الجوالمسير هجوما بطائرة مسيرة استهدفت تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في عسير".