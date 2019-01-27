اليمن... المتحدث باسم الانتقالي يستنكر تصريحات وزير الحوار الوطني

وأضاف العولقي في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الأحد، أن هذه الإجراءات المدانة تمثل تطاولا على تضحيات شعب الجنوب واستفزاز فج لذوي الشهداء ودماء الجرحى الجنوبيين، ذلك أن في وسع هذا الوزير عندما تعود حكومته إلى صنعاء أن يروج لمشروعه، أما عدن فقد كانت وما زالت وستظل عاصمة الجنوب وعنوان نضالاته ومشروعه التحرري.

© REUTERS / FAWAZ SALMAN

وأكمل العولقي، أن هذه الممارسات وفِي هذا الوقت بالذات، واستخدام المذكور صلاحياته كوزير بهذا الشكل والاستفزاز المباشر أمر غير صائب وغير حكيم ومثير للفتنة، فوزارته التي لا نفوذ لها في صنعاء، ينبغي لها ألا تذهب بعيدا في وهم النفوذ الافتراضي في عدن.

وأكد العولقي "نحن في المجلس الانتقالي الجنوبي نبحث عن حل سياسي شامل يجنب البلاد مزيدا من الاحتقان والحروب، ولن يتحقق ذلك إلا بإنفاذ إرادة شعب الجنوب وحقه في اختيار مستقبله".

وأشار المتحدث باسم الانتقالي، إلى أن الترويج لهذا المشروع هو ترويج لمشروع كان هو السبب لكل هذا الدمار والخراب، ولقد سبق أن رفضنا مؤتمر الحوار بتلك الآلية في صنعاء وحذرنا من محاولات تزوير إرادة شعب الجنوب وما زلنا نحذر، ولن ندع للعبث والممارسات غير المسؤولة مجالا.

وأتم العولقي "ندعو الحكومة إلى التركيز على الخدمات وتحسين أوضاع المواطنين والابتعاد عن المكايدات السياسية والحفاظ على التهدئة فذلك أجدى وأنفع، بدلاً من افتعال معارك جانبية".