مسلحون مجهولون يستهدفون نقطة عسكرية في حضرموت

وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لوكالة "سبوتنيك" بأن مسلحين شنوا هجوماً على نقطة القارة في مدينة شبام، اندلعت على اثره اشتباكات.

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ولم يشر المصدر إلى وقوع ضحايا جراء الهجوم.

في الأثناء، فجرت وحدة متخصصة من الجيش اليمني عبوة ناسفة وضعت في كيس على الطريق العام وسط مدينة شبام وإلى جواره راية تنظيم القاعدة الإرهابي.

وينشط عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في عدة مناطق باليمن، أبرزها حضرموت، وتقوم بشن هجمات على مناطق متفرقة في البلاد.

ويواصل تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، القيام بعمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.