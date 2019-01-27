محافظ حضرموت السابق يكشف حقيقة السجون السرية التى تديرها الإمارات

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وأكد بن بريك أن هذه العملية تزامنت مع عملية تحرير مدينة المكلا عاصمة إقليم حضرموت من تنظيم القاعدة.
© Sputnik . Nour Molhem
وقال محافظ حضرموت السابق:"سبق تلك الواقعة أن القاعدة قامت بتدمير السجن الرئيسي المركزي في المكلا وتهريب جميع النزلاء من القاعدة والذين كان يقارب عددهم الـ300 عنصر وبينهم خالد باطرفي زعيم القاعدة في حضرموت، لذا فواقعة السجون السرية ليست وليدة اليوم، نعم هناك سجون يتم إدارتها تحت سمع وبصر التحالف لإيواء العناصر الخارجة عن القانون ولكنها ليست سرية".
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