محافظ حضرموت السابق يكشف حقيقة السجون السرية التى تديرها الإمارات

وأكد بن بريك أن هذه العملية تزامنت مع عملية تحرير مدينة المكلا عاصمة إقليم حضرموت من تنظيم القاعدة.

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وأضاف بن بريك في مقابلة مع "سبوتنيك" تنشر لاحقا، أنه كان محافظا لحضرموت وهى أكبر محافظات الجمهورية "وكنا نقاتل القاعدة وكانت أسطوانة السجون السرية من أول يوم دخلنا فيه لتحرير مدينة "المكلا" وساحل حضرموت، حيث جرى إشعال وسائل التواصل الاجتماعي بموضوع السجون السرية، والسجون المتواجدة بالفعل هى سجون أقمناها تحت حماية التحالف في اللحظات الأولى عندما تم القبض على عناصر من القاعدة".

وقال محافظ حضرموت السابق:"سبق تلك الواقعة أن القاعدة قامت بتدمير السجن الرئيسي المركزي في المكلا وتهريب جميع النزلاء من القاعدة والذين كان يقارب عددهم الـ300 عنصر وبينهم خالد باطرفي زعيم القاعدة في حضرموت، لذا فواقعة السجون السرية ليست وليدة اليوم، نعم هناك سجون يتم إدارتها تحت سمع وبصر التحالف لإيواء العناصر الخارجة عن القانون ولكنها ليست سرية".