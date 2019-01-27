برشلونة يعبر #جيرونا ويواصل صدارته لـ #الدوري_الإسباني

الخليج - د ب أ

واصل برشلونة التحليق في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزه الثامن على التوالي بالمسابقة، إثر تغلبه 2-0 على مضيفه جيرونا اليوم الأحد، في الجولة 21 للبطولة.

وارتفع رصيد برشلونة، الساعي للاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي، إلى 49 نقطة في الصدارة، ليعيد فارق النقاط الخمس الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد.

في المقابل، تجمد رصيد جيرونا، الذي تلقى خسارته السابعة في المسابقة هذا الموسم مقابل 5 انتصارات و9 تعادلات، عند 24 نقطة في المركز الثالث عشر مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات الجولة، علماً بأنه لم يحقق أي انتصار منذ أكثر من شهرين.

وافتتح البرتغالي نيلسون سيميدو التسجيل لبرشلونة في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضطر جيرونا للعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 51 إثر طرد لاعبه بيرناردو إيسبينوسا بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

واستغل برشلونة النقص العددي في صفوف منافسه، ليضيف الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 69، ليواصل هوايته في هز الشباك للمباراة السابعة على التوالي بالبطولة.

بهذا الهدف، عزز قائد الفريق الكاتالوني صدارته لقائمة هدافي بطولة الدوري، بعدما رفع رصيده التهديفي إلى 19 هدفاً، بفارق 4 أهداف أمام أقرب ملاحقيه زميله المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز.