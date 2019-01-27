الأرصاد تتوقع هطول #أمطار_رعدية على معظم مناطق #المملكة غدًا

صحيفة الخليج الالكترونية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ، هطول أمطار رعدية تُسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقتي القصيم ومكة المكرمة، تشمل الأجزاء الساحلية منهما، وشمال منطقتي الرياض والشرقية.

ونبهت الهيئة إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والمدينة المنورة، تشمل الأجزاء الساحلية منها.