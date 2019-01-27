الهلال يواصل الصدارة و #الفتح يكسب #القادسية

الرياض

انطلقت اليوم الأحد منافسات الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بإقامة مباراتين جمعت الفتح مع القادسية، والفيحاء مع الهلال.

فعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، فاز فريق الفتح على نظيره القادسية بنتيجة 2-0، سجلهما بيدرو جواو في الدقيقة 18 و93.

وارتفع رصيد الفتح إلى 22 نقطة في المركز التاسع، بينما توقف رصيد القادسية عند 20 نقطة في المركز الحادي عشر.

وعاد الهلال من ملعب مدينة المجمعة الرياضية بفوز على الفيحاء بنتيجة 5-1، سجل للهلال جوناثان سوريانو “هدفين” في الدقيقتين 28 و43، وكارلوس إدواردو “هدفين” في الدقيقتين 55 و57، وجيلمين ريفاس في الدقيقة 90+2، فيما سجل للفيحاء عبدالله القرني في الدقيقة 82.

وعزز الهلال موقعه في الصدارة برصيد 40 نقطة فيما توقف رصيد الفيحاء عند 15 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتستكمل مباريات الجولة غدًا الاثنين، بأربع مباريات تجمع أحد مع النصر، والتعاون مع الأهلي، والحزم مع الوحدة، والباطن مع الفيصلي.

ويخرج النصر ثاني الترتيب برصيد 34 نقطة لمواجهة أحد السادس عشر بـ6 نقاط، على استاد مدينة المجمعة الرياضية.

ويحل الأهلي رابع جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، ضيفًا على التعاون السادس بـ26 نقطة، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

ويواجه الوحدة الخامس بـ27 نقطة نظيره الحزم الثاني عشر برصيد 15 نقطة، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

ويلتقي الفيصلي السابع بـ24 نقطة مع مضيفه الباطن الرابع عشر في لائحة الترتيب برصيد 15 نقطة، على ملعب الأخير.

وتختتم مباريات الجولة بعد غدٍ الثلاثاء بإقامة لقائين حيث يلتقي الرائد مع الاتفاق، والاتحاد مع الشباب.

الرائد عاشر جدول ترتيب المسابقة بـ22 نقطة، يستضيف نظيره الاتفاق الثامن بـ23 نقطة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وأخيرا، يستضيف الاتحاد الخامس عشر برصيد 9 نقاط، نظيره الشباب الثالث بـ32 نقطة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.