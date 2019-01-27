شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه مهم من «المالية» بشأن الرواتب والأجور والبدلات الشهرية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكَّدت وزارة المالية على جميع الجهات الحكومية الالتزام بمقتضى قرار مجلس الوزراء، القاضي باحتساب الرواتب والأجور والبدلات الشهرية، وما في حكمها، وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة.
وشددت الوزارة على أنها تعمل مع الجهات الحكومية التي لم تصرف كامل العلاوة لصرفها بأسرع وقت.
وبدأ اليوم الأحد، عديد من الجهات الحكومية في صرف رواتب يناير مع العلاوة السنوية وبدل غلاء المعيشة.
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