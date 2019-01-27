شكرا لقرائتكم خبر عن مداهمة مصانع خمور وإتلاف 64 ألف لتر بالرياض (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

داهمت شرطة منطقة الرياض بالتعاون مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدة مصانع للخمور والمسكرات داخل أحياء بمدينة الرياض، تديرها مجموعة من العمالة الوافدة، عددهم ١٢ رجلاً و٦ نساء، ويقيمون بصورة غير نظامية.

وقال المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، إن فرع الهيئة بمدينة الرياض تلقى بلاغاً عن مواقع المصانع المذكورة، وتمت إحالته للمراكز حسب الاختصاص المكاني، وقامت بالتنسيق مع الشرطة لاستكمال إجراءات ضبطها.

وأضاف السبر أنه وجد بداخل المصانع أدوات التصنيع، وكميات من الخمور جاهزة للترويج بلغت 64,405 لترات تم إتلافها.