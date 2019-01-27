شكرا لقرائتكم خبر عن «أفعى سامة» تفاجئ عائلة وتلدغ الأم على كورنيش جازان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - جازان:
تعرضت عائلة سعودية أثناء تنزهها بالواجهة البحرية بالكورنيش الشمالي بمنطقة جازان، لهجوم من أفعى سامة، تسببت في إدخال الأم للتنويم جراء تعرضها للدغة منذ عدة أيام.
وكشف رب الأسرة، ملابسات الواقعة، قائلاً: إنه عند تنزههم الأسبوع الماضي بالواجهة البحرية بالكورنيش الشمالي وبالتحديد على بعد 100 متر من المدخل الرئيسي، افترشوا بجوار السور الحديدي للبحر مع مئات العائلات المتواجدة حينها.
وتابع: “أثناء جلوسنا هاجمتنا أفعى كبيرة الحجم وقامت بلدغ زوجتي، وعلى الفور تم نقلها للمستشفى الذي وجّه بتنويمها بشكل عاجل جراء تعرضها للدغة سامة”؛ مؤكداً أنه قدَّم عدة بلاغات ولكن لم يجد أي تجاوب.
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