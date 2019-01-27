شكرا لقرائتكم خبر عن طالب يتبرع بجائزته النقدية صدقة لزميله المتوفى في جازان (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ضرب أحد الطلاب في جازان، أروع الأمثلة في الوفاء، حيث تبرع بجائزته النقدية صدقة ووهب ثوابها لصديقه المُتوفى، حيث وجد ذلك الموقف النبيل والفريد من نوعه، ترحيباً واسعاً من الجميع.

الواقعة شهدتها مدرسة الشمهانية الابتدائية والمتوسطة بالحد الجنوبي التابعة لمكتب التعليم بمحافظة صامطة، حيث تبرع الطالب صهيب بن عبده حمدي الذي يدرس في الصف الخامس الابتدائي، لزميله المتوفى غرقاً الطالب ضياء حمدي الذي كان يدرس معه بذات الفصل بجائزته النقدية، حيث كانت تربطهما علاقة صداقة قوية.

وتجاوب المعلمون مع هذا الموقف النبيل من الطالب صهيب حمدي، وسارعوا إلى تقبيل رأسه تقديراً له ولموقفه الرائع.

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