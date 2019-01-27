شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 3 أشخاص احتجزتهم السيول في ضباء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أنقذت فرق الدفاع المدني في محافظة ضباء، التابعة لمنطقة تبوك، 3 أشخاص بعد أن احتجزتهم سيول في وادي المويلح غرب المحافظة.

وقال الدفاع المدني على “تويتر”: إن حالة الأشخاص الصحية جيدة، ولم يصابوا بأذى.