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شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 3 أشخاص احتجزتهم السيول في ضباء والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أنقذت فرق الدفاع المدني في محافظة ضباء، التابعة لمنطقة تبوك، 3 أشخاص بعد أن احتجزتهم سيول في وادي المويلح غرب المحافظة.
وقال الدفاع المدني على “تويتر”: إن حالة الأشخاص الصحية جيدة، ولم يصابوا بأذى.
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