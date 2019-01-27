شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر أهالي ينبع.. أمطار رعدية حتى هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أهالي ينبع من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.

وأوضحت “الأرصاد” أن الحالة تشمل العيص وخيبر والرايس وبدر والفقرة والأجزاء المجاورة، مشيرةً إلى أن الحالة تنتهي عند الساعة الثالثة من يوم غد الاثنين.

من جهته، جدد الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة تحذيراته للمواطنين والمقيمين بضرورة أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة ومحافظاتها، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول واتباع إرشادات السلامة في مثل هذه الحالات.

وناشدت مديرية الدفاع المدني قائدي المركبات الانتباه أثناء التنقل عبر الطرق الزراعية بين المحافظات والمراكز والقرى والهجر، والتأكد من سلامة الطرق واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني التي تصدر في حينها.

وأكدت أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تجهيز مواقع الإسناد بالمعدات والآليات والقوى البشرية بالمدينة المنورة والإدارات الخارجية بالمحافظات، وتطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، بالتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.