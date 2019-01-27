شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه عاجل بشأن العلاوة السنوية لمنسوبي «الحرس الوطني» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: وجه وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، بصرف المتبقي من العلاوة السنوية لمنسوبي الوزارة وبصفة عاجلة. يأتي ذلك انسجاماً مع التوجيهات السامية الكريمة بصرف العلاوة السنوية لموظفي الدولة.

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