فيديو| خسائر أمريكية بالمليارات بسبب جدار ترامب

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية: إن الاقتصاد الأمريكي خسر نحو 6 مليارات دولار خلال‭ ‬الإغلاق الجزئي للحكومة، وأكد مؤشر S & P Global Ratings. صحة هذه البيانات.

وهكذا يكون اقتصاد أمريكا قد تكبّد خسارة تفوق قيمة المبلغ (5.7 مليار دولار) الذي أصر على طلبه رئيس البلاد دونالد ترامب لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك.

وبسبب الإغلاق الجزئي للوكالات والمؤسسات التابعة للحكومة الاتحادية الأمريكية، الذي حصل بسبب عناد الرئيس ترامب، توقف العمال عن الإنتاج وشلّ النشاط الاقتصادي، ويعتبر هذا أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد.

وقال بيان صادر عن وكالة ستاندرد أند بورز إنه "على الرغم من انتهاء هذا الإغلاق، إلا أنه من المحتمل أن يؤثر على ثقة الشركات وشعور الأسواق المالية".

وقد وافق مجلسا النواب والشيوخ الأمريكيان على مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة من خلال توفير تمويل مؤقت للوكالات الاتحادية ولكنهما رفضا منح الرئيس ترامب المبلغ الذي طلبه لتمويل بناء جدار على الحدود الأمريكية المكسيكية .

وتمت الموافقة بالإجماع على تمويل مؤقت لسلسلة من الوكالات الاتحادية حتى الخامس عشر من فبراير. وتم إعطاء الكونجرس وترامب ثلاثة أسابيع للتفاوض على اتفاق بشأن أمن الحدود.

وتراجع ترامب يوم الجمعة على نحو غير متوقع للديمقراطيين في الكونجرس، ووافق على توقيع ميزانية مؤقتة لمدة ثلاثة أسابيع. لكنه وعد "بمواصلة المرح" إذا لم يتنازل الديمقراطيون خلال هذه الأسابيع الثلاثة.

وترك توقف عمل السلطات الفيدرالية بسبب غياب الموازنة حوالي 800 ألف موظف حكومي من دون أجور.