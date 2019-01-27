فلسطين.."مركزية فتح" توصي بتشكيل حكومة فصائلية

رام الله / قيس أبو سمرة / الخليج 365

أوصت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، الأحد، بتشكيل حكومة فصائلية سياسية من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وشخصيات مستقلة.

جاء ذلك في بيان صحفي للجنة عقب اجتماع عقدته في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس، حصلت الخليج 365 على نسخة منه.

وقالت اللجنة إنها أوصت بتشكيل لجنة منها لبدء الحوار والمشاورات مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية لتشكيل الحكومة الجديدة.

ومنظمة التحرير الفلسطينية معترف بها من قبل الأمم المتحدة والجامعة العربية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين، وهي تضم حركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالإضافة إلى العدد الأكبر من الفصائل والأحزاب الفلسطينية، باستثناءات واضحة مثل حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة التي علقت عضويتها.

والجمعة، قال مصدر مطلع في حركة "فتح"، للأناضول، إن الحركة تتجه لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة، خلفًا لحكومة التوافق، إثر تعثر ملف المصالحة مع حركة "حماس".

وحسب المصدر ذاته، جرى ترشيح أسماء قيادية في "فتح" لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، دون ذكرهم.

وقال المصدر إن اللجنة المركزية رفعت توصياتها بهذا الصدد إلى الرئيس عباس.

ويسود انقسام فلسطيني بين "فتح" و"حماس" منذ عام 2007، لم تفلح في إنهائه اتفاقيات عديدة، أحدثها اتفاق العام 2017؛ بسبب نشوب خلافات حول قضايا عديدة منها: تمكين الحكومة في غزة، وملف الموظفين الذين عينتهم "حماس" أثناء حكمها للقطاع.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2013، يترأس رامي الحمد الله، رئاسة الحكومة الفلسطينية، بتكليف من عباس.

وفي فبراير/شباط 2014 شكل الحمد الله حكومة الوفاق بتوافق بين كافة الفصائل الفلسطينية بما فيها حركتي "حماس" و"فتح".