اليمن.. تعيين رئيس جديد لهيئة الاستخبارات العسكرية

عدن (اليمن) / شكري حسين / الخليج 365

عين الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الأحد، رئيسا جديدا لهيئة الاستخبارات العسكرية خلفا للواء محمد صالح طماح، الذي تُوفي متأثرا بإصابته في هجوم حوثي بطائرة مسيرة استهدف عرضا عسكريا، جنوبي اليمن، قبل نحو أسبوعين.

ووفقًا للقرار الرئاسي، الذي تلقت الخليج 365 نسخة منه، "يُعيّن العميد أحمد محسن سالم اليافعي رئيسا لهيئة الاستخبارات والاستطلاع، ويُرقّى إلى رتبة لواء".

وسبق أن تولى اليافعي قيادة هيئة الاستخبارات العسكرية في اليمن، خلال سنوات مضت، قبل أن يُعين اللواء طماح بدلا منه في مايو/أيار 2018.

يذكر أن طماح تولى رئاسة الاستخبارات العسكرية في اليمن، بقرار رئاسي في مايو/أيار 2018. لكن الرجل توفي متأثرًا بجراحه؛ جراء غارة بطائرة مسيرة استهدفت عرضًا عسكريًا في قاعدة "العند" في 10 يناير/كانون الثاني الجاري، وتبنتها جماعة "أنصار الله" (الحوثي) لاحقًا.

ويشهد اليمن منذ نحو 4 سنوات حربًا بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة "الحوثي" الذين يسيطرون على محافظات عدة بينها العاصمة صنعاء، منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.

وخلّفت الحرب المتواصلة أوضاعا معيشية وصحية متردية للغاية، وبات قرابة 22 مليون مدني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وفق الأمم المتحدة.