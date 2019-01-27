قيادات بحزب سوداني ترفض الانسحاب من الحكومة وتجمد نشاط رئيسه

الخرطوم/ الخليج 365

أعلنت قيادات في "حزب الأمة الفيدرالي" بالسودان، استمرار الحزب في حكومة الوفاق الوطني، وتجميد نشاط رئيسه، الذي أعلن في وقت سابق الأحد الانسحاب من الحكومة.

وقال وزير الثقافة، الأمين السياسي للحزب، عمر سليمان، إن الحزب مستمر في حكومة الوفاق الوطني الحالية.

وأضاف سليمان، في مؤتمر صحفي، إنه "متمسك بتوصيات الحوار الوطني"، بحسب مراسل الخليج 365.

وتابع أن "قرار المشاركة في الحكومة اتخذه المؤتمر العام للحزب، والجهة الحزبية الأدنى ليس لها الحق بفض الشراكة".

بدوره أعلن مساعد رئيس الحزب، إسحق آدم بشير، أن 30 قياديا من الحزب يرفضون خطوة رئيسه بـ"فض الشراكة".

وقال الأمين العام للحزب، عبد الحفيظ الصادق، إن "رئيس الحزب ساق المكتب القيادي إلى قرارات أحادية، وقاد الحزب إلى المجهول".

وأعلن عن "تجميد نشاط رئيس الحزب، وتكليف مساعد رئيسه، اسحق آدم بشير، بقياده الحزب في الفترة المقبلة".

وأوضح أن الحزب لديه "ثلاثة وزراء ولائيين (في حكومات ولايات)، و8 نواب في البرلمان، و15 آخرين في برلمانات الولايات، وهم ملتزمون بخط المؤسسة، والعمل من أجل ترسيخ الديمقراطية".

وأعلن رئيس الحزب، أحمد بابكر نهار، في مؤتمر صحفي اليوم، انسحاب الحزب من المناصب التنفيذية والتشريعية في الحكومة.

وأرجع الانسحاب إلى ما قال إنه "خروج الحوار الوطني عن مساره الطبيعي، والتضييق على الحريات، والضرب الباطش للمحتجين السلميين".

وزاد بأن "الثورة التي تشهدها البلاد تعبر عن طيف واسع من السودانيين، والنظام فقد الشرعية والأهلية في التعاطي مع الأزمة السياسية".