التلفزيون الإثيوبي: الرياض أطلقت سراح رجل الأعمال "العمودي"

أديس أبابا/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

قال التلفزيون الإثيوبي، الأحد، إن الرياض أطلقت سراح رجل الأعمال السعودي، من أصل إثيوبي، محمد حسين العمودي، بعد احتجازه منذ أواخر 2017.

جاء ذلك وفق ما نقلته صفحة التلفزيون الرسمية بموقع "فيسبوك"، فيما لم يصدر بيان من السلطات السعودية بشأن الأمر حتى الساعة (16:35 ت.غ).

كما نقل التلفزيون الإثيوبي، عن أرجاي يرداور، القائم بأعمال شركة "ميدروك" التي يترأسها العمودي، تأكيده نبأ الإفراج عن الأخير.



وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، احتجزت السعودية، العمودي، تزامنا مع سابقة لم يشهدها تاريخ المملكة، إذ ألقت السلطات آنذاك، القبض على أكثر من 200 فرد، منهم 11 أميرًا و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين ورجال أعمال، بتهم فساد، وأطلقت لاحقا سراح عدد منهم.

ووقتها أعلن رئيس وزراء إثيوبيا السابق، هيلي ماريام ديسالين، متابعة بلاه "عن كثب" توقيف العمودي، الذي يُعد أحد أبرز الوجوه السعودية البارزة في مجال الاستثمارات بإثيوبيا، وله عدة مشاريع أخرى في مجال التعدين والتنقيب عن الذهب، وزراعة وإنتاج البن والأرز.

وفي مايو/أيار الماضي أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد علي، في خطاب جماهيري، عقب زيارة قصيرة للسعودية، أن الرياض ستفرج في أقرب وقت عن العمودي، عقب تقديمه طلب بذلك، معتبرا أن "قضية العمودي تعتبر قضية كل إثيوبي".