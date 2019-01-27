شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء بطاريات «لابتوب hp».. تعرّف على السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: استدعت وزارة التجارة اليوم الأحد بطاريات لابتوب hp 2015 – 2018؛ لاحتمالية ارتفاع درجة حرارة البطارية؛ مما يشكل خطر نشوب حريق وإصابة المستهلكين بحروق. ودعت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”؛ للتحقق من شمولية الجهاز عبر موقعها، والتواصل مع الوكيل لاستبدالها مجاناً.

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