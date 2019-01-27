شكرا لقرائتكم خبر عن أولياء أمور طلاب عسير: أين المكافآت؟.. و«التعليم» ترد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - عسير:

تساءل عدد من أولياء أمور الطلاب بمدارس تعليم محايل عسير، عن سبب تأخر مكافآت طلاب التعليم العام (بنين وبنات) منذ بداية العام الدراسي 1439/ 1440.

وأكد أحمد الشهري، أحد أولياء الأمور بمحايل عسير، أنه منذ بداية هذا العام الدراسي 1439/ 1440 لم تصرف لطلاب التعليم العام (بنين وبنات) أي مكافأة، بحسب “الوطن”.

وأضاف: «كنا متأملين في صرفها على الأقل قبل نهاية الفصل الدراسي الأول، ولكن لم يصرف شيء حتى الآن».

وتابع: «نحن بحاجة لهذه المكافآت، خاصة هذه الأيام تزامناً مع بداية الفصل الدراسي الثاني، الذي يحتاج ملابس ودفاتر وأدوات مكتبية، وبلا شك فإن هذه المكافأة تسهم بشكل مباشر في التخفيف من أعباء الأسر ومتطلباتها”.

من جانبه، قال متحدث تعليم محايل عسير علي الجغولي، إن ما يصرف للطلاب مكافآت وليست رواتب شهرية.

وعن سبب تأخرها أشار إلى أنه تم الرفع بالمسيرات من إدارة التعليم، وبانتظار الصرف من قبل الوزارة.