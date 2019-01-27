مواجهة جديدة في فينزويلا.. «مادورو» يرفض المهلة الأوروبية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي لازالت الأزمة الفنزويلية مشتعلة، خصوصا بعد دخول أمريكا وعدة دول أوروبية على خط المواجهة، داعمين جبهة المعارضة على حساب الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.

وأعلن نيكولاس مادورو، رفضه المهلة التي حددتها له دول أوروبية للدعوة لإجراء انتخابات جديدة في البلاد، معتبرا أن زعيم المعارضة خوان جوايدو، "انتهك الدستور" عندما أعلن نفسه رئيسا للبلاد.

وهددت بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا، بأنها ستعترف بغوايدو رئيسا ما لم يعلن مادورو الدعوة لانتخابات جديدة خلال 8 أيام، وهو تحذير قالت روسيا إنه "سخيف"، ووصفه وزير خارجية فنزويلا بأنه "طفولي".

رفض المهلة

ورفض مادورو، هذه المهلة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه "منفتح على الحوار"، وذلك في مقابلة مع قناة "سي.إن.إن ترك" التركية، أذيعت الأحد.

وعن علاقته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اعترف بغوايدو رئيسا، قال مادورو إن عقد اجتماع مع ترامب هو "أمر مستبعد، لكنه ليس مستحيلا".

من جانبها حثت واشنطن المجتمع الدولي على"اختيار جانب" في أزمة فنزويلا وقطع الصلات المالية بحكومة مادورو.

وغرقت فنزويلا في الفوضى تحت حكم مادورو، إذ تعاني من نقص في المواد الأسياسية كالغذاء والدواء، وسط أزمة اقتصادية وسياسية أثارت هجرة جماعية وتضخما، من المتوقع أن يصل إلى 10 ملايين في المئة هذا العام.

ووصفت واشنطن وكندا ومعظم دول أمريكا اللاتينية والكثير من الدول الأوروبية فوز مادورو بفترة رئاسة ثانية في مايو بأنه مزيف.

وتدين القوات المسلحة لمادورو بالولاء، إلا أن أكبر مبعوث عسكري فنزويلي لدى الولايات

المتحدة انشق، السبت، وانضم إلى صف غوايدو.

مجلس الأمن

وعقد مجلس الأمن الدولي السبت، جلسة عملية بطلب من واشنطن لبحث الأزمة.

وصوت مجلس الأمن في بداية الجلسة بتسعة أصوات مؤيدة مقابل أربعة معارضة وامتناع عضوين على تبني جدول أعمال مؤقت لبحث "الوضع في فنزويلا".

وصوتت روسيا ضد جدول الأعمال هذا، واقترحت آخر مختلفا يقضي بالنظر في عدم "التدخل في شئون فنزويلا الداخلية".

في بداية الجلسة، حمل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الرئيس مادورو المسئولية عن الأزمة الإنسانية في بلاده و"سرقة مستقبل" شعبه، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم "تطلعات الفنزويليين إلى الديمقراطية و"رفض الدولة المجرمة" وتشكيل "حكومة ديمقراطية جديدة" برئاسة زعيم المعارضة رئيس البرلمان خوان غوايدو.

وقال بومبيو: "الولايات المتحدة مستعدة لدعم الشعب الفنزويلي والوقت حان لدول أخرى لاتخاذ هذا الموقف فالتأخر لم يعد ممكنا.. إما أن تقف إلى جانب قوى الحرية أو تتحالف مع مادورو وفوضاه".

ودعا بومبيو المجتمع الدولي إلى الاعتراف بغوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد،

وانتقد روسياوالصين وسوريا وإيران لدعمها مادورو.

وقال بومبيو: "الوقت حان لانقاذ شعب فنزويلا والاعتراف بحكومة ديمقراطية جديدة برئاسة غوايدو ووضع حد لهذا الكابوس".

كما حث وزير الخارجية الأمريكي قوات الأمن الفنزويلية على ضبط النفس في تعاملها مع المتظاهرين المعارضين لمادورو.

وشدد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، على أن فنزويلا لا تشكل أي خطر على الأمن الدولي، متهما الولايات المتحدة بمحاولة تدبير انقلاب في هذه الدولة.

وقال نيبينزيا: "روسيا لا تستطيع دعم محاولة زملائنا الأمريكيين لعقد جلسة مكرسة لبحث الوضع داخل فنزويلا، وإدخال هذه العبارة في جدول أعمال اليوم إساءة صارمة لاستخدام صلاحيات عضو مجلس الأمن الدائم.. فنزويلا لا تشكل خطرا على الأمن والسلام، لكن ما يشكل الخطر هو التصرفات العدائية للولايات المتحدة وحلفائها بهدف الإطاحة بالرئيس المنتخب شرعيا".

من جانبه، رحب نائب وزير الخارجية البريطاني، آلان دونكان، بـ"شجاعة غوايدو"، محملا مادورو المسئولية عن انهيار حكم القانون في فنزويلا.

وقال: "بات على الجميع التوحد ضد "استبدادية مادورو"، مؤكدا أن لندن تقف إلى جانب الولايات المتحدة في رؤيتها لغوايدو شخصية مناسبة لإعادة الديمقراطية والحرية والازدهار الاقتصادي للبلاد.

وشدد الدبلوماسي البريطاني على أن مادورو لم يعد رئيسا شرعيا، مؤكدا أن المملكة المتحدة ستعترف برئيس البرلمان رئيسا مؤقتا للدولة إذا لم يعلن مادورو خلال 8 أيام عن تنظيم انتخابات رئاسية جديدة.

روسيا تعترض

وانتقد مندوب روسيا بشدة في كلمته السياسات الأمريكية، قائلا إن الجانب الروسي "مضطر" إلى حضور جلسة اليوم التي دعت إليها واشنطن استمرارا لجهودها الرامية من أجل نسف استقرار فنزويلا وفرض حلول عليها.

واتهم الدبلوماسي الروسي الإدارة الأمريكية بـ"جر مجلس الأمن إلى ألعابها القذرة بهدف تغيير الحكم في فنزويلا".

وردا على انتقادات بومبيو، أشار نيبينزيا إلى أن الدول التي أعربت عن تأييدها للرئيس مادورو لا تحمي نظامه بل تدافع عن القانون الدولي، مؤكدا أن مادورو يحظى بدعم معظم مواطني بلاده.

وحمل المندوب الروسي الولايات المتحدة المسئولية عن محاولة تدبير انقلاب حكومي في فنزويلا، قائلا: "ندين بشدة من يدفع المجتمع الفنزويلي نحو الانزلاق في الفتنة الدموية".

وقال: "الولايات المتحدة تقدم لنا صورة مواجهة بين "نظام مادورو" وشعبه، لكن هذه الصورة بعيدة عن الواقع لأن زعيم فنزويلا يحظى بدعم واضح من قبل الشعب".

كما أعلن نيبينزيا عن وجود أدلة على أن واشنطن مارست أقوى ضغوط على المرشحين المعارضين كي ينسحبوا من انتخابات الرئاسة في فنزويلا عام 2018، وذلك في محاولة لنسف مصداقية العملية الانتخابية والتشكيك بمؤسسات الحكم في البلاد.

وانتقد نيبينزيا موقف منظمة الدول الأمريكية الداعم للولايات المتحدة في الملف الفنزويلي، وقال مخاطبا دول أمريكا اللاتينية: "هل تدركون أن تأييدكم لهذه التصرفات يهدد بأن تكون كل دولة في المنطقة محل فنزويلا؟"

انقلاب فنزويلا

وتعيش فنزويلا أزمة سياسية منذ 20 مايو 2018، على وقع إعادة انتخاب مادورو لولاية رئاسية ثانية مدتها 6 سنوات، في عملية قاطعتها المعارضة.



ووسط حشد من أنصاره خرج رئيس البرلمان الفنزويلي، خوان جوايدو، مساء الأربعاء، في العاصمة كراكاس ليعلن انقلابه على سلطة الرئيس نيكولاس مادورو، منصبًا نفسه «رئيسًا بالوكالة» للبلاد.

وفي حديث أمام الأنصار، قال رئيس البرلمان الفنزويلي إن انقلابه يهدف «للتوصل إلى حكومة انتقالية وإجراء انتخابات حرة».

عقب إعلان جوايدو الانقلاب على الحكم، توالت ردود الأفعال الدولية المؤيدة لعزل نيكولاس مادورو من منصبه.

وكانت أول الدول التي اعترفت بجوايدو رئيسا للبلاد، هي الولايات المتحدة الأمريكية، تلتها اعترافات من كندا والبرازيل وبارجواي وكولومبيا وبيرو والأرجنتين ومنظمة الدول الأمريكية.

من جانبه أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الأربعاء قطع علاقات بلاده الدبلوماسية مع الولايات المتحدة ردا على اعتراف ترامب بغوايدو رئيسا بالوكالة.

الشارع يشتعل

وأثر هذا الإعلان، سجلت مواجهات بين قوات الأمن وأنصار المعارضة في كراكاس.

ونزل عشرات الآلاف في كراكاس إلى الشوارع الأربعاء في مظاهرات يتوقع أن تكون الأكبر من نوعها منذ 2017، إذ دفعت الحكومة والمعارضة في فنزويلا بمؤيديهما إلى الشارع.

كما تجمع معارضون في مناطق أخرى من البلاد، وكذلك أنصار الحكومة وسط أجواء من التوتر. وقتل خمسة أشخاص في أعمال عنف، قبل المظاهرات، ليلا وصباح الأربعاء.

وكانت الشرطة الفنزويلية اشتبكت مع معارضى الرئيس نيكولاس مادورو فى شوارع العاصمة كاراكاس.

موقف الجيش

أعلن وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو، موقف الجيش من تحركات المعارضة، رافضا الاعتراف بخوان جوايدو رئيسا لفنزويلا.

وقال بادرينو عبر حسابه بموقع تويتر، إن اليأس والتعصب يقوضان سلام الأمة، نحن جنود الوطن، لا نقبل برئيس فُرض في ظل مصالح غامضة، أو أعلن نفسه ذاتيا بشكل غير قانوني، الجيش يدافع عن دستورنا وهو ضامن للسيادة الوطنية".

وأكد أن القوات المسلحة الفنزويلية "تدافع عن دستورنا وتضمن السيادة الوطنية".

ودخلت سيارات الجيش المدرعة، اليوم الخميس، منطقة شاكو بمدينة كاراكاس بفنزويلا، حيث تتصدى للمتظاهرين ضد نظام الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو.