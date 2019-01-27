موترولا تكشف بالخطأ عن هاتف G7

كشفت شركة موتورولا الأمريكية عن مواصفات هاتف G7 بالخطأ عبر موقعها الرسمي، وأوضحت مواصفات 4 نسخ من الهاتف الجديد قبل الموعد المحدد للكشف عنه، وفقا للعين الإخبارية.

وحسب موقع 9to5google، يتميز هاتف G7 Plus، ذو المواصفات الأعلى، بكاميرا أمامية دقتها 12 ميجابكسل، وكاميراتين خلفيتين بدقة 15 ميجابكسل و5 ميجابكسل، ويعمل بمعالج سنابدراجون 636، وبطارية سعتها 3000 ميللي أمبير.

فيما يعمل هاتفا G7 وG7 Play بمعالج سنابدراجون 632، وبطارية سعتها 3000 ميللي أمبير، أما هاتف G7 Power فيعمل بمعالج سناب دراجون 632 وبطارية سعتها 5000 ميللي أمبير.

وظهرت الهواتف الـ4 بنتوء مختلفة، ولا تختلف الأجهزة عن بعضها في التصميم وما يفرقها الحجم، وتعمل جميعها بنظام تشغيل أندرويد Pie.

وحذفت شركة موتورولا المعلومات سريعا، ومن المقرر أن ترى الهواتف الجديدة النور في 7 فبراير/شباط المقبل.