الدجاج المقلي خطر على النساء

حذرت دراسة حديثة من تناول الدجاج المقلي بانتظام مؤكدة أنه يزيد من خطر الوفاة المبكرة.

وقالت الدراسة التي نشرتها دورية بير ريفيود جورنال الطبية إن تناول الطعام المقلي يرتبط بزيادة خطر الوفاة المبكرة للنساء بعد سن اليأس، وفقا للعين الإخبارية.

واستخدم الباحثون بيانات استبيان لتقييم الوجبات الغذائية لـ106 آلاف و966 امرأة تتراوح أعمارهن بين 50 و79 عاما وتمت متابعتهن لمدة 18 عاما حتى فبراير/شباط 2017.

ونظر الباحثون في عدد المرات التي تناولوا فيها الأطعمة المقلية المختلفة مثل الدجاج المقلي والأسماك المقلية والمحار المقلي والبطاطس المقلية ورقائق التورتيا المقلية، والتاكو.

وخلال ذلك الوقت، توفيت 31 ألف و588 امرأة، كانت أمراض القلب وحدها السبب في وفاة 8358 حالة من تلك الوفيات، في حين توفيت 13 ألفا و880 امرأة لأسباب أخرى.

وتعليقا على نتائج الدراسة قال عالم أوبئة بجامعة "أيوا"، شارك في إجراء الدراسة: "نحن نعلم أن استهلاك الأطعمة المقلية أمر شائع جدا في الولايات المتحدة وكذلك في جميع أنحاء العالم، لسوء الحظ، لا نعرف سوى القليل جدا عن التأثير الصحي طويل المدى لاستهلاك الأطعمة المقلية".

وتعد الدراسة هي الأولى من نوعها، لكن الأبحاث السابقة أظهرت وجود صلة بين تناول الطعام المقلي وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.

وكشفت الدراسة أن الذين تناولوا وجبة واحدة أو أكثر في اليوم لديهم مخاطر أعلى بنسبة 8% من أولئك الذين لم يتناولوا الطعام المقلي.

وارتبط الدجاج المقلي اليومي بخطر الوفاة بزيادة قدرها 13% عن أي سبب آخر، وزيادة خطر الوفاة بنسبة 12% من مشكلات مرتبطة بالقلب مقارنةً بعدم تناول أي طعام مقلي، وارتبط السمك المقلي بزيادة مخاطر الوفاة بنسبة 7%.