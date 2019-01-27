قوانين إماراتية لرعاية المسنّين وتحويل الوكالات التجارية لشركات

اسماء السيد - اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي قانونا لرعاية كبار السن (كبار المواطنين)، فضلا عن تعديل قانون الوكالات التجارية للسماح بتحولها لشركات مساهمة عامة خاصة العائلية منها.

أحمد قنديل من دبي: كشف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن منظومة المدرسة الإماراتية التي سيتم تطبيقها في أكثر من 800 مدرسة حكومية وخاصة بالدولة، لافتا إلى أنها تتضمن مسارات تعليمية متنوعة.

كما كشف عن اعتماد مجلس الوزراء قانونا اتحاديا لرعاية كبار السن (كبار المواطنين)، فضلا عن تعديل قانون الوكالات التجارية للسماح بتحولها لشركات مساهمة عامة خاصة العائلية منها، واعتماد تشكيل لجنة للاستثمار الأجنبي المباشر للنظر في طلبات الاستثمار في القطاعات الحيوية وتسهيل تأسيسها.

وغرد الشيخ محمد على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء اطلعنا خلاله على منظومة المدرسة الاماراتية التي سيتم تطبيقها في اكثر من 800 مدرسة حكومية وخاصة بالدولة، تتضمن المنظومة مسارات تعليمية متنوعة كالمسار العام والمتقدم ومسار النخبة ومسار التعليم المهني والتقني.. 5 مليارات تم رصدها خلال 6 سنوات للتطوير".

قانون رعاية كبار المواطنين

وتابع "كما اعتمدنا اليوم ضمن الاجتماع القانون الاتحادي لرعاية كبار المواطنين الذي يضمن حقوقهم الصحية والعلاجية والتأهيلية والخدماتية التي توفرها لهم الدولة.. واعتمدنا اليوم تعديلا في قانون الوكالات التجارية يسمح لها بالتحول لشركات مساهمة عامة وخاصة العائلية منها".

وأضاف "واعتمدنا اليوم أيضا تأسيس وبناء أنظمة ربط المدفوعات بدول مجلس التعاون الخليجية .. واعتمدنا تشكيل لجنة للاستثمار الأجنبي المباشر للنظر في طلبات الاستثمار في القطاعات الحيوية وتسهيل تأسيسها".