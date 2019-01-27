قنبلتان تقتلان رجال شرطة في العراق

دبي - بواسطة محمد فارس قالت الشرطة ومصادر طبية إن أربعة على الأقل من رجال الشرطة قُتلوا وأصيب 11 في انفجار قنبلتين مزروعتين على الطريق استهدفتا قوافل للشرطة، في هجومين منفصلين بشمال العراق، الأحد.
وقال قائد شرطة بلدة الشرقاط العقيد مجيد الغتران إن اثنين لقيا حتفهما وأصيب ثمانية عندما انفجرت قنبلة في حافلة تقل رجال شرطة كانوا في طريقهم للعمل قرب البلدة. © Getty انفجرت قنبلة في حافلة تقل رجال شرطة
وأضاف أن قنبلة أخرى انفجرت في مجموعة من رجال الشرطة كانوا في طريقهم لموقع الانفجار الأول، مما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة ثلاثة.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد.
ونفذ متطرفون من تنظيم داعش هجمات في المنطقة منذ هزيمتهم عسكريا في العراق في ديسمبر عام 2017.
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