شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة الاتحاد البرلمانى الدولى تشيد بالحضارة العمانية من مهرجان مسقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت غابيرلاكويفاس بارون، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، بفعاليات مهرجان مسقط وما شهدته من التراث العريق والحضارة العمانية الضاربة بالقدم وذلك خلال زيارتها لمتنزه العامرات على هامش زيارتها الرسمية لسلطنة عُمان.

كما أعربت عن سعادتها لتواجدها على أرض المهرجان مشيرة إلى أن الزيارة فرصة فريدة من نوعها لمشاهدة تاريخ الحضارة العمانية في مكان واحد.

وقالت أن المهرجان يحظى بإمكانيات متعددة تجذب الزوار نظرا للفعاليات والأنشطة المتنوعة.

ونوهت إلى إعجابها بتنوع الفعاليات ومشاركة مختلف ولايات السلطنة في وقت واحد ، حيث تتميز السلطنة بمكنونات التاريخ الضارب في القدم، والأجمل أن العمانيين لا يزالون يحافظون على إرثهم وقدر رأيتهم جميعا من رجال ونساء وأطفال سعداء بالمشاركة فالابتسامة لا تفارق وجوههم ، وهذا فعلا يثير دهشة الزائر للمهرجان من الشعوب الأخرى لما يراه من تعاون وعمل بروح الفريق الواحد مما يدل على حب العمانيين لبعضهم البعض وتكاتفهم في المناسبات المختلفة.

وأكّدت أن المهرجانات في مختلف دول العالم لها فوائد متعددة ، منها أنها تساعد في المحافظة على الثقافة وحماية التراث ، وعلينا ألا نفقد جذور قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا فالوقت يمضي سريعا مع تطور التكنولوجيا والمفاهيم التقنية التي غيّرت حياتنا ، كما أن المهرجانات لها دور بارز للترويج السياحي لأي دولة ، وهذا ما لاحظناه في مهرجان مسقط حيث رأيت أفواجا من السيّاح الأجانب من مختلف الشعوب يستمتعون مع الشعب العماني بالفقرات الجميلة التي تعكس ثقافة السلطنة.