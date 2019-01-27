شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمد بن راشد يكرم الفائزين بمؤشر التوازن بين الجنسين بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء الإماراتى، وحاكم دبى، الفائزين بمؤشر التوازن بين الجنسين فى دولة الامارات.

وقال الشيخ محمد بن راشد: "كرمنا اليوم الفائزين بمؤشر التوازن بين الجنسين فى دولة الإمارات.. جهود كبيرة قادتها الكثير من الجهات لترسيخ بيئة تحقق توازنا كاملا بين الجنسين.. كان الشيخ سيف بن زايد الشخصية الأبرز في دعم هذا الملف.. له ولإخوانه وزملائه في حكومة الإمارات كل التقدير والشكر".





















وكانت حكومة الإمارات قطعت شوطا كبيرا على صعيد التوازن بين الجنسين، من خلال مبادرات وبرامج نفذتها جهات حكومية عديدة لتعزيز تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة وتهيئة البيئة الداعمة لكليهما، ما يرسخ التوازن بين الجنسين مبدأ أصيلاً من مبادئ الدولة ونهجاً مستداماً أرساه قبل عقود الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.