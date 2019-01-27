شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى السعودى يحذر سكان تبوك من سوء الأحوال الجوية.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الدفاع المدنى بمنطقة تبوك من الحالة الجوية التى تشهدها المنطقة استنادًا لتنبيه هيئة الأرصاد، إذ قال المتحدث الإعلامى بمديرية الدفاع المدنى بمنطقة تبوك، الرائد عبد العزيز بن فرحان الشمرى،"تلقينا تنبيهًا متقدمًا عن منطقة تبوك، وتحديدًا محافظات (تبوك، الوجه، المويلح، شرما، نيوم، البدع وتيماء)، والأجزاء المجاورة، بأنها ستقع ضمن حالة جوية عبارة عن أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تُصحب بزخات من البَرَد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة، قد تؤدى إلى جريان السيول، وفقا لما نشرته وسائل إعلام سعودية.

وأضاف "الشمرى": "نأمل من الإخوة المواطنين والمقيمين ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات".



أمطار تبوك



سقوط الأمطار فى تبوك

كما شدد في الوقت نفسه على أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار، وجريان السيول.. وقال: نذكِّر الجميع بأننا جميعًا في خدمتهم على الرقم 998، وعلى مدار الساعة، متمنين للجميع السلامة الدائمة.

وشهدت مدينة تبوك السعودية، تساقط للأمطار الكثيفة، اليوم الأحد، وسادت المدينة موجة من الطقس السئ، إذ أغرقت الأمطار شوارع المدينة وتسببت فى شلل فى حركة مرور السيارات.

وأكد مرتادى تويتر، أن تساقط الأمطار على تبوك، مستمر منذ أمس السبت، إذ بدأت الأمطار من الساعة الحادية عشر، ومستمرة على مدار اليوم الأحد.

وغرد النشطاء، بفيديوهات وصور تبرز الأمطار الكثيفة التى أغرقت مدينة تبوك، وغردت علياء :" بحياتي ماشفت أمطار متواصلة ليوم كامل مثل أمس واليوم بتبوك، تبوكنا غير"، وقال آخر :" الله على صوت المطر وريحة المطر"، وغرد مدون :" كل المناطق جميلة بس صدقني ترى، مافي أجمل من تبوك".