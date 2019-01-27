وكيل محافظة الحديدة: "اتفاق ستوكهولم" لم يغير من الأمر شيء

القاهرة، سبوتنيك. وقال وكيل محافظة الحديدة، عبد الجبار أحمد، في تصريحات نقلتها قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين"، مساء اليوم الأحد، "اجراءات الحصار لا زالت كما هي عليه في ميناء الحديدة، ولم يتغير شيء بعد إعلان ستوكهولم".



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وأضاف: "طرف الرياض رفض الحضور في لقاء اللجنة المشتركة مع (رئيس اللجنة الأممية لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة)، الجنرال باتريك كامرت".

وكانت الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله "الحوثيين"، توصلتا في جولة مشاوراتهما في السويد آخر العام الماضي، على إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئها الحديدة والصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، كما توصل الطرفان إلى تفاهم لتحسين الوضع في تعز وتبادل الأسرى.