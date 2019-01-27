وكيل محافظة الحديدة: "اتفاق ستوكهولم" لم يغير من الأمر شيء

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القاهرة، سبوتنيك. وقال وكيل محافظة الحديدة، عبد الجبار أحمد، في تصريحات نقلتها قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين"، مساء اليوم الأحد، "اجراءات الحصار لا زالت كما هي عليه في ميناء الحديدة، ولم يتغير شيء بعد إعلان ستوكهولم".
© REUTERS / Denis Balibouse
وكانت الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله "الحوثيين"، توصلتا في جولة مشاوراتهما في السويد آخر العام الماضي، على إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئها الحديدة والصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، كما توصل الطرفان إلى تفاهم لتحسين الوضع في تعز وتبادل الأسرى.
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