بعد اقتحام معسكر للجيش... تركيا تؤكد استمرار "تطهير شمال العراق"

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ونقلت وكالة الأناضول التركية عن الوزير أكار قوله، في تصريحات للصحفيين: "سنواصل عملياتنا في شمال العراق من دون توقف…الجنود الأتراك أفشلوا الاستفزازات في شمال العراق وسنقوم بإحباط جميع الاستفزازات وتطهير المنطقة من الإرهابيين"، مضيفا أن "جنودنا نجحوا في إفشال محاولة الإيقاع بين جيشنا وأهالي إقليم شمال العراق".

وقُتل شخصان وأصيب أكثر من 10 آخرين من محتجين اقتحموا، يوم أمس، السبت، معسكرا تابعا للجيش التركي بمنطقة شلادزي شرق محافظة دهوك، شمالي العراق، فيما أصيب اثنان من الجنود الأتراك، واتهمت وزارة الدفاع التركية حزب العمال الكردستاني بالتحريض. وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "ما جرى هو غضب من ذوي ضحايا 6 شهداء سقطوا في القصف التركي لمنطقة شلادزى الأربعاء الماضي في دهوك دفعهم لاقتحام المقر احتجاجا على وقوع الضحايا والقصف المتكرر للقرية والقرى المجاورة الأخرى".

ويشن الطيران العسكري التركي بشكل منتظم غارات بشمال العراق ضد "بي كا كا" المصنف تنظيما إرهابيا بتركيا، وهو ما يلقى إدانة بني الحين والآخر من بغداد.