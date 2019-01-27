نائب جزائري: الجزائر مستعدة لتطوير علاقاتها مع إيران

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© REUTERS / RAMZI BOUDINA
وأضاف: "لدى الجزائر سياسات مستقلة وضمن الابتعاد عن التدخل في شؤون الداخلية لباقي الدول لن تتأثر بالدعايات من الأطراف الأخرى حول العلاقات مع إيران وتطالب بتنمية العلاقات مع إيران في مختلف المجالات".
وأشار قاسمي إلى أن الجانبين أكدا على العلاقات الأخوية والودية بين البلدين، وأعرب محمد جواد ظريف عن أمله في تعزيز علاقات بلاده مع الجزائر في ظل العلاقات السياسية الجيدة بين البلدين.
ونقل قاسمي عن ظريف قوله إن الجزائر اتخذت سياسات منطقية وحكيمة حول مختلف الملفات ومن ضمنها ملف إيران النووي والمواجهة مع التطرف.
وكان سي عفيف، الذي يزور طهران حاليا، التقى في وقت سابق، مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية.
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