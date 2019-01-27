نائب جزائري: الجزائر مستعدة لتطوير علاقاتها مع إيران

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طهران — سبوتنيك. وأشار سي عفيف، عقب لقاء جمعة ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في طهران، اليوم الأحد 27 يناير/ كانون الثاني الجاري، وحسبما ذكر الناطق الرسمي باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي عبر حسابه على قناة "تليغرام"، إن العلاقات الودية والأخوية مع إيران مهمة جدا للجزائر".

وأضاف: "لدى الجزائر سياسات مستقلة وضمن الابتعاد عن التدخل في شؤون الداخلية لباقي الدول لن تتأثر بالدعايات من الأطراف الأخرى حول العلاقات مع إيران وتطالب بتنمية العلاقات مع إيران في مختلف المجالات".

وأشار قاسمي إلى أن الجانبين أكدا على العلاقات الأخوية والودية بين البلدين، وأعرب محمد جواد ظريف عن أمله في تعزيز علاقات بلاده مع الجزائر في ظل العلاقات السياسية الجيدة بين البلدين.

ونقل قاسمي عن ظريف قوله إن الجزائر اتخذت سياسات منطقية وحكيمة حول مختلف الملفات ومن ضمنها ملف إيران النووي والمواجهة مع التطرف.

وكان سي عفيف، الذي يزور طهران حاليا، التقى في وقت سابق، مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية.