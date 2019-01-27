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© AFP 2018 / JACK GUEZ
وفي سياق متصل بالخروقات الإسرائيلية، أصدرت قيادة الجيش اليوم الأحد 27 كانون الثاني/ يناير، بيانا قالت فيه: خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 26 يناير 2019 الساعة 6.25 الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 16.50 من فوق بلدة علما الشعب.
وفي سياق الخروقات البحرية، أوضح بيان الجيش أن "زورقا حربيا إسرائيليا معاديا خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة"، لافتا إلى أنه تجري متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
يلاحظ من بيان الجيش اللبناني أن الطيران الإسرائيلي غالبا ما يخرق الأجواء اللبنانية ويحلق بشكل دائري حول منطقة معينة، ولذلك من المحتمل أن يكون التحليق حول مكان ما يريد طيران الاستطلاع التركيز على شيء ما هناك.
كانت هذه تفاصيل خبر يحلق بشكل دائري... الطيران الإسرائيلي يخترق أجواء لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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