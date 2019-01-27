يحلق بشكل دائري... الطيران الإسرائيلي يخترق أجواء لبنان

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أصدرت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني بيانا قالت فيه: خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 26 كانون الثاني/ يناير 2019، الساعة 22.45 الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق جبيل، كسروان والمتن، ثم غادرت الأجواء بتاريخ 27 يناير 2019 عند الساعة 7.00 من فوق بلدة رميش.

وفي سياق متصل بالخروقات الإسرائيلية، أصدرت قيادة الجيش اليوم الأحد 27 كانون الثاني/ يناير، بيانا قالت فيه: خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 26 يناير 2019 الساعة 6.25 الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 16.50 من فوق بلدة علما الشعب.

وفي سياق الخروقات البحرية، أوضح بيان الجيش أن "زورقا حربيا إسرائيليا معاديا خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة"، لافتا إلى أنه تجري متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

يلاحظ من بيان الجيش اللبناني أن الطيران الإسرائيلي غالبا ما يخرق الأجواء اللبنانية ويحلق بشكل دائري حول منطقة معينة، ولذلك من المحتمل أن يكون التحليق حول مكان ما يريد طيران الاستطلاع التركيز على شيء ما هناك.