استهداف الجيش السعودي بصاروخ باليستي

© AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE القاهرة — سبوتنيك. وأعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين" استهداف تجمعات للجيش السعودي في صحراء الأجاشر قبالة مدينة نجران، جنوب غربي المملكة، بصاروخ "زلزال 1" الباليستي قصير المدى. ونقلت قناة المسيرة، التابعة للحوثيين، اليوم الأحد "إطلاق صاروخ زلزال 1 على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في طيبة الاسم بالأجاشر قبالة نجران… وإصابة مباشرة".

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