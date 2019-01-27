الأمم المتحدة: 8 قتلى و30 مصابا بهجوم على مركز نازحین في اليمن

اليمن / محمد السامعي / الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة، الأحد، مقتل 8 مدنيين وجرح 30 آخرين، بقصف استهدف مركزا للنازحين في محافظة حجة، شمال غربي اليمن.

جاء ذلك في بيان صادر عن لیز غراندي، منسقة الشؤون الإنسانیة للأمم المتحدة في الیمن، حصلت "الخليج 365" على نسخة منه.

وقال البيان إن "مركزا جماعيا للأشخاص النازحین داخلیا في مدیریة حرض بمحافظة حجة تعرض أمس السبت للقصف؛ ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 30 آخرین، دون ذكر الجهة التي قامت بذلك".

وأضافت غراندي أن "الهجوم مروع ولا يحمل أي معنى، مقدمة التعازي لجميع الأسر التي تضررت جراء الهجوم".

وتابعت: "أي ھجوم على موقع مدني عمل منعدم الضمیر وخرق واضح للقانون الإنساني الدولي".

وبينما لم تشر المسؤولة الأممية إلى الجهة التي نفذت القصف، اتهمت أطراف بالتحالف العربي، الذي تقوده السعودية، الحوثيين بالوقوف ورائه، لافتة إلى أنه قصف مدفعي، فيما لم يرد الحوثيون على هذا الاتهام سواء بالتأكيد أو النفي حتى الساعة 15:00 ت.غ.

وشددت غراندي على أنه "يجب على أطراف النزاع أن تبذل ما بوسعھا لحمایة المدنیین"، مشيرة إلى أن "الناس الذین فروا من منازلھم إلى مواقع النازحین فقدوا الكثیر، ولیس من الممكن تبریر مثل ھذا الھجوم على الإطلاق".

وأوضحت أنه خلال الشھرین الماضیین، قتل عشرات المدنیین في محافظة حجة، ونزحت مئات الأسر، لا سیما في مديرتي حرض وحیران.

وقالت إن "هناك أكثر من ملیون شخص في محافظة حجة یعانون حالیا من انعدام الأمن الغذائي".

ومنذ نحو 4 أعوام، تشهد اليمن معارك طاحنة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، المسنودة بتحالف عسكري تقوده السعودية وبمشاركة إماراتية كبيرة من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي من جهة أخرى، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ نهاية العام 2014.