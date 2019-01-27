الخليج - واس وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1,700 كرتون من التمور في مناطق (المحزام الشرقي – المحزام الغربي – الرميلة – السليل – الباطن) التابعة لمديرية الحزم بمحافظة الجوف، يستفيد منها 10,200 فرد. وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة محافظاته دون تمييز.

كانت هذه تفاصيل خبر “سلمان للإغاثة” يوزع 1,700 كرتون تمور في مديرية الحزم بمحافظة #الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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