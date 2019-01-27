الإنذار_المبكر يطلق 8تنبيهات متقدمة على هذه المناطق

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صحيفة الخليج الالكترونية
نبهت الأرصاد الجوية من استمرار نشاط الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة و الغبار مما يتسبب في شبه انعدام في الرؤية الأفقية في عدد من المناطق.
وأصدر الإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد 8 تنبيهات متقدمة من ظواهر جوية تشمل العديد من المناطق من بينها الرياض والمدينة وتبوك والجوف وتمتد جنوبًا حتى عسير وجازان.
وفي الرياض توقع الإنذار المبكر أن تستمر هذه الحالة حتى التاسعة من مساء اليوم الأحد وتشمل الدوادمي، عفيف، الخرج، الأفلاج -، المجمعة،رماح، وادي الدواسر والأجزاء المجاورة.
كما نبهت الأرصاد من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، قد تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة قد تؤدي إلى ارتفاع الأمواج في البحر الأحمر, تشمل كلاً من محافظات جدة، رابغ، ذهبان، مدركة، الكامل والأجزاء المجاورة لها، لافتةً إلى أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
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