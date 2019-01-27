شكرا لقرائتكم خبر عن «مركز الملك سلمان» يعالج 5 آلاف نازح يمني بالحديدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:

كشف فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الطبي المتنقل، عن قيامه بمعالجة 4983 نازحا يمنيا في مخيمات مديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة والقرى المجاورة لها، وهو ما يعني إسهامه في تخفيف معاناة الكثير من المدنيين النازحين من بطش وتهجير ميليشيات الحوثي.

ووفقاً لـ«عكاظ» فقد أوضح مدير مشروع العيادات الطبية الطارئة في الخوخة مصطفى فقيرة “أن الفريق الطبي المتنقل يعمل ضمن أنشطة مشروع العيادات الطبية الطارئة التي أنشأها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ويقدم خدماته للمرضى في المخيمات والقرى البعيدة ويعمل ضمن الفريق طبيب عام وعامل تحصين وعامل تغذية إضافة إلى صيدلي متخصص لصرف الأدوية ومثقفات صحة مجتمع، مؤكداً أن الفريق عالج وخلال الفترة من ١ نوفمبر وحتى ٢٥ يناير ٤٩٨٣ حالة مرضية متنوعة منها ٤٣٣٥ حالات مرضية مختلفة و٤٧٢ تحصين و١٠٦ معالجات لحالات الإصابة بسوء التغذية عند الأطفال”.

وقال فقيرة: الفريق يعمل يوميا وقد تمكن من الوصول إلى أماكن وتجمعات لنازحين وسكان في مناطق قروية بعيدة عن مركز مديرية الخوخة والتي يجد السكان صعوبة في الوصول إلى العيادات نتيجة الطرق الوعرة وعدم توفر وسائل مواصلات مستمرة للأهالي.

ويقيم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مركزا طبياً لمعالجة النازحين والسكان في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية الشريك المنفذ للمشروع ويضم المركز عيادات وأقسام الطوارئ والباطنية والنساء والولادة والتحصين والتغذية وقسما لرقود النساء وقسما آخر لرقود الرجال، إضافة إلى الصيدلية والمختبر، ويأتي مشروع العيادات الطبية الطارئة ضمن سلسلة من المشاريع والأنشطة التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنازحي الحديدة في الخوخة التي تتنوع بين التغذية والإسكان والصحة والتعليم ونزع الألغام.