شكرا لقرائتكم خبر عن جثة مقيدة وملقاة بـ«عرفات» وصولاً لـ«حد الحرابة».. تفاصيل جريمة اليمنيين الـ4 والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، تنفيذ حكم القتل “حد الحرابة” في 4 أشخاص يمنيين، بعد إدانتهم في جريمة قتل باكستاني قبل نحو 8 سنوات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الجهات الأمنية في مكة المكرمة، بلاغاً عن وجود جثة لباكستاني الجنسية في العقد الخامس من العمر، ملقاة في صعيد مشعر عرفة.

وفور تلقي البلاغ انتقل فريق من المحققين وخبراء الأدلة الجنائية وضباط البحث والتحري، وتبين من المعاينة الأولية أنه مكبل اليدين والقدمين وتبدو على الجثة آثار تعرّضه للعنف وعلى الأرجح تعرّضه لعملية خنق، الأمر الذي أدى إلى وفاته مباشرة.

ولم تمضِ أكثر من 7 ساعات فقط، حينذاك، من مباشرة الحادثة، حتى تمكنت الشرطة من ضبط الجناة وعددهم سبعة أشخاص، وإيقافهم رهن التحقيق.

وتشير وقائع الحادثة إلى إقدام الجناة على قتل باكستاني، كان يعمل حارساً بدافع سرقة بكرات كيابل الكهرباء التي يجري استخدامها في مشاريع تطويرية في المشعر.

ومن خلال الاستدلالات وجمع المعلومات والبحث والتحري تم كشف هوية أحد الجناة الذين شاركوا في قتل المجني عليه وتمت محاصرته والقبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف بارتكابه الجريمة بمشاركة 6 أشخاص آخرين.

واعترف بأن دافع جريمة القتل، سرقة إحدى بكرات كيابل الكهرباء التي يجري استخدامها في مشاريع تطويرية داخل صعيد عرفة، إذ كان المجني عليه يعمل حارس أمن في إحدى الشركات التي تنفذ مشروعاً في الموقع الذي جرت فيه أحداث الجريمة.

وبعد مرور نحو 8 سنوات، تم اليوم تنفيذ حكم القتل في عدد من الجناة، حسب مشاركتهم في وقائع عملية القتل.

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