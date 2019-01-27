وكالة: فرقة أمريكية خاصة تحاصر البغدادي في سوريا

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أعلن مسؤول عسكري عراقي رفيع المستوى في بغداد، اليوم الأحد، عبور قوة أمريكية خاصة إلى داخل الأراضي السورية عبر إقليم كردستان العراق، يوم الخميس الماضي، ترافقها وحدة مسلحة من «قوات سورية الديموقراطية»، مؤكدًا أن هذه التحركات جاءت بعد ورود معلومات تفيد بوجود أبو بكر البغدادي، داخل منطقة بمساحة تبلغ نحو 10 كيلومترات مربعة ضمن محافظة دير الزور الحدودية مع العراق، وتحديدا في ريف دير الزور بين الباجوز والمراشدة جنوبا والسفافنة غربا، وصحراء البوكمال التي تتصل بالعراق شرقا.

ورجح خبير أمني عراقي، أن تكون الفرقة الأمريكية الخاصة هي نفسها التي تم تكليفها سابقا بمتابعة زعيم تنظيم «القاعدة»، أسامة بن لادن، ونجحت في القضاء عليه عام 2011 في بلدة أبوت آباد شمال شرقي باكستان، بحسب سبوتنيك. ووفقا للمسؤول العراقي ذاته، فإن الفرقة الأمريكية كانت داخل قاعدة عسكرية بمدينة