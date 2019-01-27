بالصور.. السترات الصفراء تظهر في الكويت

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي على غرار احتجاجات السترات الصفراء التي بدأت في باريس وانطلقت في العديد من المدن، ظهر محتجون كويتيون مرتدين تلك السترات داخل وزارة الكهرباء.

ودخل موظفو وزارة الكهرباء والماء في الكويت، صباح اليوم الأحد، في اعتصام داخل مبنى الوزارة، مطالبين بعددٍ من المطالب والحقوق العمالية، أبرزها العودة لنظام الدوام القديم وإرجاع بدل العيار.

وارتدى المتظاهرون السترات الصفراء، على غرار الاحتجاجات التي ضربت فرنسا وعدد من دول أوروبا مؤخرًا.

وهدد المحتجون بتنظيم مزيد من الاعتصامات في حال عدم استجابة وزير الكهرباء والماء خالد الفاضل لمطالبهم.

واعتصم المتظاهرون في باحة الوزارة ويؤكدون على ضرورة عودة الدوام السابق من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية من بعد الظهر.

وسبق وأن اعتبر المعتصمون أن التعميم الصادر بمواعيد العمل من 7 صباحاً إلى 2 ظهراً غير منصف نهائياً في حين أن المواعيد السابقة من 7:30 صباحا إلى الساعة 1:45 ظهرا مع السماح بنصف ساعة تأخير صباحاً أي أن الدوام الرسمي يبدأ من الساعة 8 صباحا كان يعطي للموظفات فرصة للذهاب بأبنائهن إلى المدارس والعودة إلى الدوام في المواعيد المحددة دون تأخير.

ودشن الموظفون مجموعة من الإرشادات التنظيمية لمن سيشارك في الاعتصام الذي يمكن فيه ارتداء السترات الصفراء تيمنا بالتحركات الفرنسية، وكذلك التشديد على عدم الاستجابة لوكيل الوزارة والصعود إلى مكتبه لو طلب ذلك بل التمسك بالمطالبات.

وبالإضافة إلى قضية الدوام طالب المعتصمون بعودة "البرمشن" للمحطات، وتطبيق رواتب البديل الاستراتيجي وتحديد ساعتين كل اثنين بعد الدوام للسماح للموظفين بمقابلة وكيل الوزارة والاستماع لشكواهم.

بالإضافة إلى ذلك طالبوا بإلغاء القرارات الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية والتي تحرمهم من البدلات المحقة، والمطالبة بالالتزام بقرارات الديوان في المفاضلة بين الموظفين في الوظائف الإشرافية.





وفي مطلع ديسمبر 2018؛ أصبحَ رمز السترات الصفراء شائعًا على نحو متزايد في بعض دول الاتحاد الأوروبي كما انتقل لدول خارج نطاق القارة الأوروبية، بعدما ألهمت تلك المظاهرات الهادرة عددا من المعارين في بلدان أخرى على مستوى العالم.

وبدأت احتجاجات "السترات الصفراء" في منتصف شهر نوفمبر الماضي، تعبيرا عن رفض الزيادات في ضريبة الوقود، ثم تحولت إلى احتجاج على سياسة الإصلاح الاقتصادي التي يطبقها ماكرون، الذي قدم حزمة من التنازلات المتعلقة بالضرائب والرواتب الشهر الماضي.

ومع ذلك ، نمت قائمة المظالم التي ترفعها الحركة لتشمل العديد من المخاوف الأوسع بشأن عدم المساواة في بلدهم.

واستمدت الحركة اسمها من سترات السلامة الصفراء اللون التي يرتدونها عادة أثناء المظاهرات.